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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Росморпорт может получить часть ледоколов лишь к 2030 году

ФГУП "Росморпорт" должно получить к 2024 году только четыре ледокола, срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Ледоколы выбились из графика

Как следует из обновленного паспорта проекта "Развитие морских портов", входящего в КПМИ (копия версии от 11 сентября есть у "Ъ"), срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года, а сама программа обновления ледокольного флота подорожала на 37%, до 72 млрд руб. Учитывая срыв сроков и нехватку финансирования, "Росморпорт" стремится прежде всего ускорить сдачу крупных линейных ледоколов.
Коммерсантъ18:54
Подробнее о событии
Будущее России. Национальные проекты

Строительство неатомных ледоколов вынесли на 2030 год

Будущее России. Национальные проекты03:40
Sudostroenie.info

Программа обновления ледокольного флота в рамках КПМИ может быть пересмотрена

Sudostroenie.info03:29
ТАСС

«Ъ»: Росморпорт может получить часть ледоколов лишь к 2030 году

ТАСС02:27
ФедералПресс

«КоммерсантЪ»: программу неатомных ледоколов собираются пересмотреть

ФедералПресс02:49
Коммерсантъ

Ледоколы выбились из графика

Коммерсантъ18:54

В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
РИА Новости03:44
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РИА Новости03:29
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости01:22
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure III

С каждым из открытых сокровищ Immortal Treasure III у игроков есть шанс получить 50 уровней Battle Pass 2020, очень редкую золотую версию предмета Pugna и ультраредкие Phoenix Wings и невероятно редкая возможность разблокировать Divine Emblem.
CyberSport.ru22:47