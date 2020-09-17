Как следует из обновленного паспорта проекта "Развитие морских портов", входящего в КПМИ (копия версии от 11 сентября есть у "Ъ"), срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года, а сама программа обновления ледокольного флота подорожала на 37%, до 72 млрд руб. Учитывая срыв сроков и нехватку финансирования, "Росморпорт" стремится прежде всего ускорить сдачу крупных линейных ледоколов.

Коммерсантъ 18:54