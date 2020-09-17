Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Как уточняется на сайте ведомства, руководитель городского поселения Белый Яр Сургутского района с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальные квартиры на условиях служебного найма 17 жителям, которые не имели права на улучшение жилищных условий и не участвовали в районной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района".
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины.
Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.