Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Как уточняется на сайте ведомства, руководитель городского поселения Белый Яр Сургутского района с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальные квартиры на условиях служебного найма 17 жителям, которые не имели права на улучшение жилищных условий и не участвовали в районной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района".