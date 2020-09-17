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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Росморпорт может получить часть ледоколов лишь к 2030 году

ФГУП "Росморпорт" должно получить к 2024 году только четыре ледокола, срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года.В источнике
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ФедералПресс

«КоммерсантЪ»: программу неатомных ледоколов собираются пересмотреть

ФедералПресс02:49
ТАСС

«Ъ»: Росморпорт может получить часть ледоколов лишь к 2030 году

ТАСС02:27
Коммерсантъ

Ледоколы выбились из графика

Коммерсантъ18:54
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Как уточняется на сайте ведомства, руководитель городского поселения Белый Яр Сургутского района с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальные квартиры на условиях служебного найма 17 жителям, которые не имели права на улучшение жилищных условий и не участвовали в районной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района".
РИА Новости00:41
6

Кравчук рассказал о споре с Грызловым

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины.
Lenta.ru02:09
2

Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие

Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
REGNUM02:56

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30
2

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета03:08
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