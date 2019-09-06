Экономика
РИА Новости«Роснано» допустила продажу своей доли в Tesla
"Роснано" допускает продажу доли в американском производителе электромобилей Tesla, решение будет принято в течение полугода, рассказал в интервью РИА Новости старший управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Происшествия
Российский подросток 13 дней блуждал по тайге и выжил
Lenta.ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС 20:53
Политика
Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине
Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал 01:06
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Армия и оружие
Назван срок развертывания запрещенных договором РСМД ракет в США
Свободная Пресса вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Домработница обвинила звезду «Кармелиты» Лекарева в домогательствах
Домработница дочери звезды сериала «Кармелита» Николая Лекарева обвинила актера в домогательствах, сообщает StarHit.
Пятый канал 18:31
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru вчера в 15:52
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:59
Единоборства
Букмекеры: Хабиб победить Порье и одержит 28-ю победу в карьере
Спорт БИЗНЕС Online 13:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В Донецке прогремел взрыв, пострадал полицейский
Взгляд.ру 08:15
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Футбол
Травма Кьеллини помешала переходу Ругани в «Зенит»
"Зенит" этим летом был близок к подписанию защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, утверждают итальянские СМИ.
Soccer.ru 18:46
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru вчера в 11:26
Хоккей
Панарин не уверен, что будет ходить на ужины вместе с Овечкиным
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Газета.Ru 14:29
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37