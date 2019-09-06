Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснано» допустило продажу доли в Tesla

«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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