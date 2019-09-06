Экономика
Коммерсантъ«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Политика
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 08:35
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 04 сентября в 01:03
Политика
В Минэкономразвития отреагировали на критику Мутко
Министерство экономического развития России ответило на заявление вице-премьера России Виталия Мутко о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.
RT на русском вчера в 20:28
Общество
Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки
Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
Аргументы и Факты 03 сентября в 15:49
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс вчера в 11:07
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости вчера в 08:45
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Политика
Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета
Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
TatCenter вчера в 10:57
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 04 сентября в 03:22
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия вчера в 17:48
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
REGNUM вчера в 08:32
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе.
РБК вчера в 17:47
Наука
Ученые нашли консервированную воду в Карском море
ФедералПресс вчера в 14:10
Футбол
Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением
Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:28
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»
Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38