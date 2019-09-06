Экономика
Коммерсантъ«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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"Роснано" допускает продажу доли в американском производителе электромобилей Tesla, решение будет принято в течение полугода, рассказал в интервью РИА Новости старший управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 20:32
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