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«Роснано» провела встречу с кредиторами по реструктуризации долгов

Возможные сценарии реструктуризации своих долгов в интересах кредиторов обсудила на встрече с последними и крупными держателями своих облигаций компания «Роснано». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба «Роснано» на сайте компании.В источнике

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«Роснано» обсудила с кредиторами реструктуризацию долгов
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BFM.ruвчера в 14:54
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