Возможные сценарии реструктуризации своих долгов в интересах кредиторов обсудила на встрече с последними и крупными держателями своих облигаций компания «Роснано». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба «Роснано» на сайте компании.

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