Возможные сценарии реструктуризации своих долгов в интересах кредиторов обсудила на встрече с последними и крупными держателями своих облигаций компания «Роснано». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба «Роснано» на сайте компании.В источнике
Россия и Китай обзавелись вооружениями, которые «значительно осложняют» или вовсе исключают возможность использования авианосных соединений у целевых территорий, рассказал в статье для The Wall Street Journal капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.
Поединок завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в десятом раунде, благодаря чему он защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.