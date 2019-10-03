Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyРоснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России

Рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России или 11,5 млрд тонн. Об этом заявил замглавы Роснедр Орест Каспаров в рамках «Российской энергетической неделе». Он уточнил, что такие результаты получены по итогам инвентаризации.
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