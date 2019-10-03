Энергетика
Евразия DailyРоснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России или 11,5 млрд тонн. Об этом заявил замглавы Роснедр Орест Каспаров в рамках «Российской энергетической неделе». Он уточнил, что такие результаты получены по итогам инвентаризации.
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Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Музыка
Организаторы: на концерте Бузовой в Новокузнецке никто не пострадал
Организатор концерта Ольги Бузовой в новокузнецком цирке Всеволод Собянин опроверг информацию местных СМИ о том, что во время мероприятия едва не пострадали дети, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:13
Футбол
Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с «Брюгге»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа испытывал проблемы со здоровьем ещё до начала матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на ABC.
Чемпионат 05:25
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Армия и оружие
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке
За девять дней сеансов, которые проводились дистанционно, Сотникова перевела «колдунье» 2 млн рублей.
Чемпионат вчера в 05:30
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.
Вечерний курьер 02:49
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service вчера в 07:49
Политика
Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах
Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
ТВ Центр 05:09
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Экономика
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а после этого расширять действие этого режима в субъектах РФ.
РИА Новости 05:22
Спорт
Волгоградец остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике
Родной город 05:20
Политика
Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве
Премьер Великобритании Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 04:38
ЖКХ
В Воронеже в многоквартирные дома отопление дадут 7 октября
В Воронеже в многоквартирные дома отопление дадут 7 октября.
Полиграф.Медиа 05:35
Политика
Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 02 октября в 13:21
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Авто
В сети появились фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 08:16
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Здоровье
Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи
Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
ГлавУфа вчера в 11:45
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в обороне
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помогла КНР создать специальную систему, которая рассказывает о ракетном нападении.
Газета.Ru вчера в 16:29
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 02 октября в 03:07