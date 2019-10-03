Энергетика
Евразия DailyРоснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России или 11,5 млрд тонн. Об этом заявил замглавы Роснедр Орест Каспаров в рамках «Российской энергетической неделе». Он уточнил, что такие результаты получены по итогам инвентаризации.
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Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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РИА Новости 06:19
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Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
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Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Здоровье
В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе
«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
Известия вчера в 08:32
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Известия 07:37
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.
Российская газета 04:04
Общество
Арнольд Шварценеггер прибыл в Петербург
3 октября в Северную столицу прилетел голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Piter.tv вчера в 11:37
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Политика
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Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Политика
Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык
Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
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Происшествия
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При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Транспорт
В Петербурге открыли три новые станции метро
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыли в четверг для пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:54
Футбол
«Реал» сделал заявление по поводу болезни Куртуа
Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). Перед этим футболист пропустил два гола и был освистан собственными болельщиками.
Матч ТВ 07:04
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
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Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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