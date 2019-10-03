Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyРоснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России

Рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России или 11,5 млрд тонн. Об этом заявил замглавы Роснедр Орест Каспаров в рамках «Российской энергетической неделе». Он уточнил, что такие результаты получены по итогам инвентаризации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Инвентаризация нефтяных месторождений предполагает льготы для стимулирования развития

ПРАЙМ03:09

На Урале две трети нефтяных месторождений оказались убыточны

URA.Ruвчера в 19:20

В Роснедрах сообщили, что 67% запасов нефти в РФ являются рентабельными

Интерфаксвчера в 08:30

Роснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России

Газета.Ruвчера в 14:05

Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

РБКвчера в 09:29

Треть нефти в России добывать невыгодно

Ведомостивчера в 15:43

Завершена инвентаризация месторождений в России

Взгляд.рувчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика

Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Театры

Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»

Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания 09:36
Транспорт

В Санкт-Петербурге открыли для пассажиров три новые станции метро

В Санкт-Петербурге открыли для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
Авторадио вчера в 13:51
Экономика

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах

Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Авто

Tesla установила новый рекорд продаж

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета вчера в 13:40
Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

BFM.ru 09:50
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Здоровье

Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Гаджеты

В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru вчера в 01:06
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Политика

На Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с Трампом

Кауфманн указала, что самым досадным моментом в июльском разговоре Трампа и Зеленского стало не то, что американский лидер пытается вмешаться в систему юстиции другой страны в личных целях, а то, каким «бесхребетным и неподготовленным руководителем» выставил себя украинский президент, передает «ИноСМИ».
Взгляд.ру 09:11
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Авто

Hyundai Creta научилась заводиться со смартфона

Для начала Auto Link появится только на спецверсии Hyundai Creta Rock Edition, которую выпустят тиражом три тысячи экземпляров.
Народные новости вчера в 20:17
Наука

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Шоу-бизнес

Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»

Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
Телепрограмма вчера в 07:00
Космос

3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле

Маяк (г. Сосновый Бор) 02 октября в 15:41
Фигурное катание

Медведева победила на Shanghai Trophy

RT на русском 09:23
Здоровье

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Lenta.ru 06:35
Гаджеты

На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя

Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03
Политика

Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину

Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.
Взгляд.ру 08:09
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное