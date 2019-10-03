Энергетика
Евразия DailyРоснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России или 11,5 млрд тонн. Об этом заявил замглавы Роснедр Орест Каспаров в рамках «Российской энергетической неделе». Он уточнил, что такие результаты получены по итогам инвентаризации.
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Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
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Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания 09:36
Транспорт
В Санкт-Петербурге открыли для пассажиров три новые станции метро
В Санкт-Петербурге открыли для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
Авторадио вчера в 13:51
Экономика
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета вчера в 13:40
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
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В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
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Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru вчера в 01:06
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Политика
На Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с Трампом
Кауфманн указала, что самым досадным моментом в июльском разговоре Трампа и Зеленского стало не то, что американский лидер пытается вмешаться в систему юстиции другой страны в личных целях, а то, каким «бесхребетным и неподготовленным руководителем» выставил себя украинский президент, передает «ИноСМИ».
Взгляд.ру 09:11
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Авто
Hyundai Creta научилась заводиться со смартфона
Для начала Auto Link появится только на спецверсии Hyundai Creta Rock Edition, которую выпустят тиражом три тысячи экземпляров.
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Наука
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Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Шоу-бизнес
Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
Телепрограмма вчера в 07:00
Космос
3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле
Маяк (г. Сосновый Бор) 02 октября в 15:41
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя
Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.
Взгляд.ру 08:09
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Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28