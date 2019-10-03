Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной.
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