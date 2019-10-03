Энергетика
Газета.RuРоснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной.
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Происшествия
Разгневавший Кадырова лихач-убийца получил 2,5 года колонии и остался недоволен
Московский Комсомолец 11:20
Энергетика
Дания обязана разрешить строить «Северный поток — 2», заявили в «Газпроме»
Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
РИА Новости 13:00
Политика
Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Технологии
Российские истребители испытали цифровой камуфляж нового поколения
Стало известно, что в России продолжаются испытания истребителей последнего поколения Су-57.
Ferra 06:24
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
RT на русском 12:57
Политика
В Иране задержали российскую журналистку
РИА Новости 05:33
Политика
В «Газпроме» назвали сроки запуска «Турецкого потока»
Обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года, заявил замглавы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
RT на русском 12:36
Политика
В ЦФО в местах массового пребывания людей выявлено 13 тысяч нарушений
В Туле на выездном совещании Совбеза РФ обсудили обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
Российская газета 08:21
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 10:59
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 10:43
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политическая Экспертиза 01 октября в 20:50
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
ТК Звезда вчера в 20:24
Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС
Соединенные Штаты объявили о своем решении ввести пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда.
Экономика сегодня 02 октября в 17:27
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Российская газета вчера в 08:04
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 13:31
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Российская газета 13:11