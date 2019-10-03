Энергетика
РБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
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Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
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Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
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Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
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Большинство британцев хочет референдума по сделке с ЕС и Brexit
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ПРАЙМ 12:55
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
Происшествия
Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов
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Газета.Ru 09:58
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Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 02:25
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Дни24 12:11
Экономика
РЖД продали контрольный пакет в АО «ВРК-3» за 8,65 млрд рублей
Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 8,65 млрд рублей при стартовой цене в 7 млрд 15 млн 888,060 тыс. рублей.
Finam.Ru 11:54
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Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Музыка
Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке
Известная российская певица и бывшая участница популярного телепроекта "Дом 2" Ольга Бузова опоздала на свой концерт в городе Новокузнецке Кемеровской области.
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Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
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Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Как отметил Путин, она кардинально повысит обороноспособность Китая.
Lenta.ru 13:08
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениями с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
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Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
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Газета.Ru 01:25
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Умер известный чешский певец Карел Готт
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Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
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Известия 10:45
Политика
Трамп разблокировал военные ассигнования Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 октября, что разблокировал военную помощь Украине.
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Футбол
Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
Газета.Ru 11:52