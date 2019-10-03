Энергетика

РБКРБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
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Треть нефти в России добывать невыгодно

Ведомости11:18

В Роснедрах сообщили, что 67% запасов нефти в РФ являются рентабельными

Интерфакс08:30

Роснедра подсчитали, сколько в России рентабельных запасов нефти

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Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

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Власти раскрыли, на сколько лет хватит российской нефти

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Подсчитано количество рентабельной нефти в России

Газета.Ru10:24

Завершена инвентаризация месторождений в России

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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

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Путин назвал Иорданию важным партнером России

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
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Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
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Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае

Pravda.Ru 09:57
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Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар

Хендрик Вебер, глава делегации западных стран, посетившей Крым, заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности.
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В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы

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График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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Авто

Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам

Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
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Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров

Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Шоу-бизнес

Джоли призналась, что Питт заставил ее выйти замуж

Джоли и Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и между ними действительно сразу вспыхнула искра, из которой разгорелся жаркий роман.
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Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»

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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
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