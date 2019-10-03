Энергетика
РБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
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Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Футбол
«Зенит» лидирует после первого тайма встречи с «Бенфикой»
Невские Новости вчера в 16:02
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
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Путин рассказал об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов
Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен, а может, и тысяч головорезов из Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
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Взгляд.ру 11:12
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:33
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Политика
Путин назвал Иорданию важным партнером России
Телеканал 360° 08:36
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Политика
Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар
Хендрик Вебер, глава делегации западных стран, посетившей Крым, заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности.
РИА Новости 09:08
Наука
В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
Ugpressa.ru вчера в 14:35
Политика
Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре
График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Rambler News Service 10:44
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
Автоновости дня 04:36
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Транспорт
«Коммерсантъ» узнал об отставке главы ЦОДД
Источники рассказали, что у него не было конфликтов с руководством. Он покинет должность главы ЦОДД с 15 октября.
РБК 10:45
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
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Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Шоу-бизнес
Джоли призналась, что Питт заставил ее выйти замуж
Джоли и Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и между ними действительно сразу вспыхнула искра, из которой разгорелся жаркий роман.
Wday.ru 01:14
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Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Privet-Rostov.ru 09:08
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35