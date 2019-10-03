Энергетика

РБКРБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
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Инвентаризация нефтяных месторождений предполагает льготы для стимулирования развития

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На Урале две трети нефтяных месторождений оказались убыточны

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Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
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Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

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Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
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Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

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В Петербурге загорелся склад на площади 4 тыс. кв. м

По имеющейся информации, горение возникло в 5:11 на площади почти 4 тыс. кв. м.
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