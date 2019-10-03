Энергетика

РБКРБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
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На Урале две трети нефтяных месторождений оказались убыточны

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Треть нефти в России добывать невыгодно

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РБКвчера в 09:29

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Завершена инвентаризация месторождений в России

Взгляд.рувчера в 08:12
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В Нью-Йорке (США) состоялось пресс-мероприятие, на котором представители компании Microsoft объявили о скором выпуске на рынок девайса Surface Duo, работающего на операционной системе Android.
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