Энергетика
РБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы
В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
ТАСС вчера в 07:35
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Наука
Смартфоны научили определять заболевания глаз
РЕН ТВ вчера в 05:27
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Известия вчера в 21:42
Гаджеты
Вьетнамская Vinsmart представила в России четыре новых смартфона
Astera вчера в 15:59
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Авто
Машинам на газе могут позволить ездить бесплатно по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили вчера в 11:21
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Гаджеты
Microsoft выпустит смартфон на Android
В Нью-Йорке (США) состоялось пресс-мероприятие, на котором представители компании Microsoft объявили о скором выпуске на рынок девайса Surface Duo, работающего на операционной системе Android.
Кубанские новости вчера в 09:59
Армия и оружие
На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК вчера в 21:18
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело вчера в 17:00
Армия и оружие
НОАК продемонстрировала растущую мощь
Красная звезда вчера в 17:00
Политика
Демократы обвинили Трампа в призыве к иностранному вмешательству
Президент США Дональд Трамп призвал иностранное государство вмешаться в процесс президентских выборов в Соединенных Штатов, заявила спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 18:04
Хоккей
«Колорадо» с Задоровым обыграл «Калгари»
«Колорадо Эвеланш» добыл победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Чемпионат 00:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
ТАСС вчера в 13:51
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Происшествия
В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров
В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском вчера в 23:40
Космос
Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь
Млечный Путь лишь в несколько раз легче соседней галактики Андромеды, но рискует стать ее жертвой.
Экология Регионов вчера в 04:57
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41