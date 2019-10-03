Энергетика
РБКРоснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
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Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Культура
Гуф согласился выступить перед Гитлером и снова спеть с Тимати ради денег
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, в ходе передачи «Осторожно, Собчак!» признался, что согласился бы выступить даже перед Адольфом Гитлером, если бы тот ему «нормально заплатил».
Lenta.ru 02 октября в 09:55
Здоровье
Эти ежедневные привычки помогут сократить калории и похудеть
Эксперты назвали несколько способов, которые помогут сократить калории и сбросить лишний вес.
Южный Федеральный вчера в 04:47
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
ЖКХ
В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора
Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.
SamRU.ru вчера в 06:03
Армия и оружие
На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК вчера в 21:18
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 21:08
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика
Польша попытается сменить поставщика газа
Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.
Политическая Экспертиза вчера в 13:48
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости 02 октября в 03:07
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru 01 октября в 18:36
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 02 октября в 04:23
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
RT на русском вчера в 10:19
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с WhatsApp презентован в России
В городе R вчера в 05:58
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Энергетика
Правительство передало «Транснефти» контроль над пунктами приема нефти
Правительство одобрило передачу «Транснефти» операционного контроля над пунктами приема нефти, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака.
Ведомости вчера в 19:51
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58