Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной.
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Роснедра подсчитали, сколько в России рентабельных запасов нефти

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РБКвчера в 09:29

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Завершена инвентаризация месторождений в России

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