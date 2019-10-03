Энергетика
Газета.RuРоснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной.
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Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Музыка
На концерте Бузовой произошла давка с участием детей
На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
РИА Новости 02:09
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
Политика
Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
ТАСС вчера в 13:51
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Lenta.ru вчера в 13:08
Общество
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком
При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на состав.
РБК 02:58
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости 02 октября в 06:10
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В МЧС пояснили, что горел одноэтажный металлический склад с пластиковой продукцией.
Вести.Ru 01:33
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва вчера в 09:44
Политика
По какой причине Трамп отозвал посла США с Украины, сообщили СМИ
Сотрудники газеты The Wall street Journal узнали о причине, по которой глава Белого дома Дональд Трамп принял решение отозвать посла США Мари Йованович с Украины.
Южный Федеральный 01:38
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Авто
Hyundai Creta получила инновационный комплекс Hyundai Auto Link
Компания Hyunda оснастит свою модель Creta инновационным комплексом Hyundai Auto Link, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Picsnews.net вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк за месяц
Телепрограмма 01:29
Космос
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
N+1 30 сентября в 20:01
Общество
На месте бутика Louboutin в Москве появится магазин Team Putin
Русская Планета 02:37
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии
До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки.
Российская газета вчера в 08:00