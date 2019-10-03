Энергетика
Газета.RuРоснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной.
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
Наука
Шланговые неустойчивости и столкновения частиц выровняли температуру солнечного ветра
Физики из США и Южной Кореи показали, что двухчастичные столкновения и шланговые неустойчивости выравнивают продольную и поперечную температуру заряженных частиц солнечного ветра.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Политика
Глава ЦИК Украины не раскрыл вопрос выборов в Донбассе
Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях не является вопросом к Центральной избирательной комиссии Украины, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко 4 октября после первого заседания комиссии, сообщает сайт censor.net.ua.
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
Политика
В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина
В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Происшествия
В США разбился бомбардировщик В-17
Бомбардировщик второй мировой войны В-17 потерпел крушение на северо-востоке США в аэропорту Коннектикута.
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу в губы и поплатилась
Польская боксерша Ева Бродницка получила пощечину на дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе.
Кино
Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control
Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
Хоккей
«Сочи» отыгрался с 0:3 у «Авангарда» и победил в овертайме
«Сочи» победил «Авангард» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив
Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.