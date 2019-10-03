Энергетика
Евразия DailyРоснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России или 11,5 млрд тонн. Об этом заявил замглавы Роснедр Орест Каспаров в рамках «Российской энергетической неделе». Он уточнил, что такие результаты получены по итогам инвентаризации.
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Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Комик Михаил Галустян, который ранее работал на ТНТ, подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС.
Дождь 01 октября в 14:12
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Футбол
«Интер Черкесск» сыграет с «Краснодар 3» в 12-м туре ПФЛ
Матч 12-го тура ПФЛ зоны Юг Интер Черкесск проведет в гостях у Краснодар 3. Соперник на 13 месте, немного уступает Интеру по числу забитых мячей.
Черкесск-портал 07:22
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM 07:53
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Наука
В России начнут по-новому диагностировать генетические болезни
Предполагается, что разработка позволит контролировать качество диагностики генетических заболеваний — более точно определять, есть ли у пациента мутация.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04:18
Политика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 09:46
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском вчера в 10:26
Здоровье
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак
В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Вести.Ru вчера в 06:23
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Хоккей
«Салават» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Горобзор.ру 02:00
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Здоровье
Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России
Живая Кубань вчера в 07:17
Экономика
Скворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей
Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
ФАН 02 октября в 18:23
Армия и оружие
Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре
Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии смогли заснять российский боевой самолет Су-34 в инфракрасном диапазоне.
Вести.Ru 11:19