Предусмотрена премия $5 за тонну. «Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, то есть с премией $5 за тонну»,— сообщила компания журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Напомним, поставки нефти в Белоруссию ожидались 1 апреля, но их отложили.

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

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