Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
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«Роснефть» договорилась с белорусскими НПЗ о поставках нефти

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«Роснефть» и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

НТВ12:50

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

Rambler News Service12:37
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