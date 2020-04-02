«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

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