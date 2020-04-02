Энергетика
Коммерсантъ«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Политика
Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области
Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Политика
НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией
НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Общество
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 2373 человек
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 1941 до 2373, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Игры
Netflix заморозил съемки сериала по Resident Evil
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
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Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Рейтинг партии Зеленского упал на треть
Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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На астероиде обнаружили древнюю инопланетную структуру
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Респираторы или маски – что лучше от коронавируса
Новосибирцы отчаялись искать медицинские маски в аптеках и отправились за респираторами в строительные магазины.
Культура
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Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
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Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами
«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций при покупке продуктов во время карантина.
Политика
МИД оценил отказ Киева от договоренностей по консультативному совету
На официальном сайте МИД РФ появился комментарий относительно отказа украинской стороны от договоренностей по консультативному совету.