Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
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Компании РФ и Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

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