Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
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«Роснефть» договорилась с белорусскими НПЗ о поставках нефти

Эхо Москвы14:00

«Роснефть» и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

НТВ12:50

Роснефть и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

Взгляд.ру13:17

Компании РФ и Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

News.ru13:16

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

Коммерсантъ13:10

«Роснефть» будет поставлять в Белоруссию нефть с премией $5 за тонну

REGNUM13:30

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

Rambler News Service12:37
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Комментарии

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В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

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Украина поддержала санкции против Беларуси

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Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
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В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты

Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
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В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

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