Энергетика
Эхо Москвы«Роснефть» договорилась с белорусскими НПЗ о поставках нефти
Как сообщила сама компания, в соглашении прописана премия в размере 5 долларов за тонну. Поставки нефти в Белоруссию должны были начаться еще накануне, но их отложили.
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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 12:37
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
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