Энергетика
ФедералПресс«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
По словам топ-менеджера, «Роснефть» является надежным поставщиком энергоресурсов в Японию, а партнеры из этой страны уже более двух десятков лет участвуют в разработке нефтегазовых месторождений проекта «Сахалин-1».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
ФедералПрессвчера в 23:23
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Армия и оружие
Боевики в Афганистане производят отравляющие вещества, заявили в ФСБ
Террористы организовали производство отравляющих веществ в Афганистане, сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.
РИА Новости 03:34
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
ТАСС 04:20
Волейбол
Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале ЧЕ
РИА Новости вчера в 14:18
Гаджеты
ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru вчера в 15:06
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Армия и оружие
Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу
Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
Утро.ru 03:16
Политика
Почему Собчак сойдёт с рук её высказывание о Крыме
Политический аналитик Павел Клачков назвал высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине абсурдным.
REGNUM 03:55
Авто
Lada Xray Cross с МКПП получил опции Apple CarPlay и Android Auto
Обновленная мультимедийная система теперь поддерживает Android Auto и Apple Car Play Со второй половины прошлого месяца обновленная мультимедийная система с функцией поддержки Android Auto и Apple Car Play установливается на Lada XRAY Cross в комплектациях Luxe Prestige у Lada XRAY Cross с механической трансмиссией.
32CARS.ru 01:27
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.
РБК 00:52
Общество
Названы сферы с легким трудоустройством без опыта работы
В 9% российских компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, пишет «Российская газета».
Известия 00:34
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
РИА Новости 02:47
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Газета.Ru вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 03 сентября в 10:56
Авто
В Сети напомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant
ЛуАЗ Прото должен был стать комфортабельным внедорожником с возможностью трансформации салона.
Тарантас Ньюс 02:10
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия вчера в 10:06
Общество
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не планирует приобретать новый российский люксовый автомобиль Aurus.
РИА Новости 03:35
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Политика
Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Футбол
Защитник ЦСКА Сигурдссон не сыграет за сборную Исландии из-за травмы
Защитник ЦСКА Арнор Сигурдссон продолжает восстанавливаться после травмы. 20-летний футболист пропустит ближайшие матчи сборной Исландии.
Bookmaker-ratings.ru 04:05