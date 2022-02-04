Будьте в Плюсе

«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет

"Роснефть" подписала с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, сообщается в пресс-релизе
 российской компании.
Smotrim.ru
Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.
Агентство нефтегазовой информации
Совокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн т нефти c 2005 года.
РБК
"Роснефть" занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Сумма сделки «Роснефти» и китайской CNPC составит $80 млрд
Коммерсантъвчера в 09:55
Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти для переработки на НПЗ в Китае
РИА Новостивчера в 04:50
«Роснефть» оценила сумму сделки по поставке 100 млн т нефти китайской CNPC в $80 млрд
Интерфаксвчера в 09:34
«Роснефть» подписала соглашение о поставке 100 млн т нефти в Китай
РБКвчера в 05:00
«Роснефть» раскрыла условия сделки на поставку нефти с CNPC
ПРАЙМвчера в 09:49
«Роснефть» в лидерах роста на новости о соглашении с CNPC о поставках нефти
Finam.Ruвчера в 05:40
Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти в КНР
АК&Мвчера в 04:37

Интересное

Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вчера, 4 февраля, объяснила, что ограничения для контактировавших с больными коронавирусом снимут из-за особенностей омикрон-штамма.
Коммерсантъ07:08

Сборная России по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Чемпионат08:10

Режиссер сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Бутурлин умер на 76 году жизни

Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер на 76-м году жизни.
РИА Новости08:07

Президент Турции Эрдоган заразился омикрон-штаммом коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса "омикрон".
РИА Новости07:24

Диана Арбенина в честь 12-летия детей показала архивное фото во время беременности

Лидер знаменитой рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила поклонникам, что ее сын и дочь встретили 12-й год своей жизни.
Народные новости01:55

Welt: Украина в феврале на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии

Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале следующего года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.
РИА Новости04:08

Песков назвал статью Bloomberg о вторжении России иллюстрацией напряженности в мире

Минувшей ночью агентство выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину.
РИА Новости03:35

Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Яковлевой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Елены Яковлевой, из-за чего театр вынужден отменить спектакль с ее участием.
Пятый канал19:38

«ЗН»: Зеленский подставил США заявлениями об отсутствии эскалации на границе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленским делает "хамские выпады" в сторону США, демонстрируя свое несогласие с оценкой Вашингтона уровня российской угрозы, считает журналист интернет-издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.
РИА Новости05:31

Bild: Россия планирует присоединить Украину к Союзному государству

После "вторжения" на украинскую территорию Россия создаст "народную раду", объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству.
Газета.Ru01:53