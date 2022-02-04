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«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет

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"Роснефть" подписала с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, сообщается в пресс-релизе
 российской компании.
Smotrim.ru
Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.
Агентство нефтегазовой информации
Совокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн т нефти c 2005 года.
РБК
"Роснефть" занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье.
Finam.Ru

Подробнее о событии

«Роснефть» подписала соглашение о поставке 100 млн т нефти в Китай
РБК4 февраля в 05:00
«Роснефть» раскрыла условия сделки на поставку нефти с CNPC
ПРАЙМ4 февраля в 09:49
«Роснефть» оценила сумму сделки по поставке 100 млн т нефти китайской CNPC в $80 млрд
Интерфакс4 февраля в 09:34
Сумма сделки «Роснефти» и китайской CNPC составит $80 млрд
Коммерсантъ4 февраля в 09:55
Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти для переработки на НПЗ в Китае
РИА Новости4 февраля в 04:50
«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет
Finam.Ru4 февраля в 04:14
Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти в КНР
АК&М4 февраля в 04:37

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