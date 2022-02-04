Finam.Ru«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 летХорошо ли подобран заголовок?ДаНет"Роснефть" подписала с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, сообщается в пресс-релизе российской компании.Smotrim.ruСырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.Агентство нефтегазовой информацииСовокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн т нефти c 2005 года.РБК"Роснефть" занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье.Finam.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowOilCapital.ruРБКЕвразия.ЭкспертИзвестияRuposters.ruФАНЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаПрофильКомсомольская правдаRT на русскомТК ЗвездаПолитРоссияDeita.ruT24Капитал страныПодробнее о событии«Роснефть» подписала соглашение о поставке 100 млн т нефти в КитайРБК4 февраля в 05:00«Роснефть» раскрыла условия сделки на поставку нефти с CNPCПРАЙМ4 февраля в 09:49«Роснефть» оценила сумму сделки по поставке 100 млн т нефти китайской CNPC в $80 млрдИнтерфакс4 февраля в 09:34Сумма сделки «Роснефти» и китайской CNPC составит $80 млрдКоммерсантъ4 февраля в 09:55Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти для переработки на НПЗ в КитаеРИА Новости4 февраля в 04:50«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 летFinam.Ru4 февраля в 04:14Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти в КНРАК&М4 февраля в 04:37Показать ещёОценить375Поделиться