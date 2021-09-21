Будьте в Плюсе

«Ъ»: Роснефть может получить по эксперименту право экспорта газа по агентскому соглашению

Правительство РФ предварительно готово проработать возможность разрешения "Роснефти" поставлять в газ в Европу в качестве эксперимента.
ТАСС
Еще 50 миллиардов рублей принесет налог на прибыль и дивиденды "Роснефти".
ПРАЙМ
По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным".
ПРАЙМ
Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который "Роснефть" планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками "Газпрома".
ПРАЙМ

С чего всё началось

Правительство ставит эксперименты на газе
"Роснефть" может получить право экспорта в Европу "Газпром" и "Роснефть" представили в правительство предсказуемые и диаметрально противоположные позиции относительно возможности доступа нефтекомпании к экспорту газа.
Коммерсантъ17:52

Подробнее о событии

«Ъ»: «Роснефти» могут разрешить экспорт газа в Европу в качестве эксперимента
RT на русском04:30
«Коммерсантъ»: правительство готово разрешить «Роснефти» экспорт газа
Lenta.ru04:12
«Ъ»: Роснефть может получить по эксперименту право экспорта газа по агентскому соглашению
ТАСС01:49
Правительство готово в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспортировать газ в Европу
Коммерсантъ03:54
«Роснефть» и «Газпром» увеличат поставки газа в Европу
Smotrim.ru02:34
Долгосрочные перспективы газа остаются привлекательными
Finam.Ru03:40
«Коммерсантъ»: «Роснефти» могут разрешить экспорт газа в Европу в качестве эксперимента
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