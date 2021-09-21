ЕСПЧ присудил €100 тыс. компенсации вдове Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тыс. компенсации его супруге Марии Картер.