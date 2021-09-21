"Роснефть" может получить право экспорта в Европу "Газпром" и "Роснефть" представили в правительство предсказуемые и диаметрально противоположные позиции относительно возможности доступа нефтекомпании к экспорту газа.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тыс. компенсации его супруге Марии Картер.
Съемка была выполнена в рамках 13-го полета аппарата Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало 3D-снимки поверхности Марса, полученные благодаря вертолету Ingenuity.
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.