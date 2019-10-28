Финансы
ПРАЙМ«Роснефть» может получить вычет из НДПИ по Ванкору для компенсации затрат на «Восток Ойл»
Ванкорский проект "Роснефти" может получить вычет из НДПИ на 10 лет с 2020 года, чтобы компенсировать затраты на создание инфраструктуры для проекта "Восток Ойл", сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
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Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Происшествия
В Приморье пропали четверо рыбаков
В воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четверо человек вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Общество
Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы
Без подарков и театров Согласно мониторингу Общественной палаты России, проведенному с 13 августа по 14 октября 2019 года, более 35% семей с детьми не получают положенные им социальные меры поддержки, потому что просто о них не знают.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
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Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Общество
Видео с перехитрившей тренажер толстой кошкой из Америки попало в Сеть
Страдающая ожирением кошка, которая пыталась перехитрить тренажер в ветеринарной клинике Америки, была заснята на видео.
Происшествия
Трех фигурантов дела «Зимней вишни» выпустили из СИЗО
Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», среди которых обвиняемый в халатности пожарный Сергей Генин, освобождены из СИЗО.
Футбол
Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти
В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Армия и оружие
Более 230 тысяч российских военных напишут «Географический диктант»
Более 230 тысяч человек в Вооруженных силах России примут участие в акции "Географический диктант-2019", это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
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Общество
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Футбол
«Ротор» обыграл «Текстильщик» на выезде
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Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Происшествия
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В Амурской области произошло нападение на сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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