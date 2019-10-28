Ванкорский проект "Роснефти" может получить вычет из НДПИ на 10 лет с 2020 года, чтобы компенсировать затраты на создание инфраструктуры для проекта "Восток Ойл", сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Роснефть» может получить вычет из НДПИ по Ванкору для компенсации затрат на «Восток Ойл»

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