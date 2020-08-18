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РБК
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

«Роснефть» 22 июля самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник. Он продемонстрировал президенту видеоролик о том, как ведется бурение.В источнике
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Деловое.ТВ

«Роснефть» приступила к бурению в Карском море

Деловое.ТВ12:23
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБК11:12
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАСС08:07
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Service08:50
Ведомости

«Роснефть» начала бурение в Карском море

Ведомости08:33
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркет08:23
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Весна09:14

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Несколько часов назад Александр Лукашенко заявил, что программа оппозиции на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, закрытие на территории страны российских военных баз, а также вступление в перспективе в ЕС и НАТО.
Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией
Коммерсантъ11:45
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Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Взгляд.ру11:59

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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