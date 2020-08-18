«Роснефть» начала бурение в Карском море
Смотрите также
В Белоруссии под арестом остаются более 40 участников массовых акций
Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией
В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал
Россияне не пострадали в ходе мятежа в военной части в Мали
Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор
В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции
Лукашенко согласился на новые выборы в Белоруссии
Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах от вдовца певицы
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре 2020 года
Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным
Пентагон создаст беспилотники для уничтожения российских «Панцирей-С1»
В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома
Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Россияне не пострадали в ходе мятежа в военной части в Мали
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
«Роснефть» 22 июля самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник. Он продемонстрировал президенту видеоролик о том, как ведется бурение.В источнике
Подробнее о событии