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«Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении

«Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении в рамках проекта «Восток Ойл».
RT на русском
Бурение начато на Иркинском лицензионном участке Пайяхского месторождения, глубина скважины составит 3,5 километра.
ПРАЙМ
"Для реализации проекта совсем уникального оборудования сейчас практически не требуется. Основное оборудование, которое используется в проекте, российского производства", - сказал топ-менеджер.
Интерфакс
В 2022 году планируется завершить проектирование и инженерные изыскания по подземному переходу трубопровода через Енисей протяженностью около 7 км, который планируется тоннельным способом на глубине до 70 метров, отметил Чернов.
Интерфакс

Подробнее о событии

«Роснефть» сообщила о начале эксплуатационного бурения на Пайяхском месторождении проекта «Восток Ойл»
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Роснефть начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении на Таймыре
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