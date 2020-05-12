Общество

News.ruNews.ruПутин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли, а также работа над проектом «Восток Ойл».
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«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл»

Интерфакс08:18

Сечин показал Путину «нефтяной Восток»

Комсомольская правда07:50

Путин проводит встречу с главой «Роснефти»

РИА Новости06:52

Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

News.ru07:13

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

ТАСС07:10

«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

REGNUM07:58

«Роснефть» начала геологоразведку в рамках проекта «Восток Ойл»

Rambler News Service07:35
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Политика

В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской

Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
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Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
35
Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.
News.ru 07:09
1
Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
1
Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
506
Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
6
Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
572
Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
328
Происшествия

В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

REGNUM 08:23
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Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

Многие зрители сочли, что фильм оскверняет память тех, кто воевал за Родину во время Второй мировой.
StarHit.ru 05:00
16
Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
193
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
952
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,4K
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
294
Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
1
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
759
Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
56
Общество

ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
8
Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру вчера в 11:34
261
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
650
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
125
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
102
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
6
Технологии

PlayStation 5 может выйти в октябре этого года

В вакансии упоминается игровая консоль, которая начнет продаваться в октябре текущего года.
Piter.tv 08:16
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Политика

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
45
Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
123
Армия и оружие

Турция за год потеряла более половины своих беспилотников

NewInform 05:55
4
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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