Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли, а также работа над проектом «Восток Ойл».

Политика В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской. 1

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Наука Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2. 1

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Экономика Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. 1

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Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 102

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 6