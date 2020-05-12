Экономика
ТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»
"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия
Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного
Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Московский Комсомолец 09:03
Космос
Московский дворец пионеров проверит знания россиян о Вселенной
Проверить свои знания о строении и функционировании Вселенной россияне смогут на страницах центра «ВКонтакте» и в «Фейсбуке».
Москва. За Калужской заставой 06:18
Общество
Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет
Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом
Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила Голикова.
ТАСС 09:31
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Здоровье
В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - это самый низкий показатель среди стран, где больше сорока тысяч заболевших.
Эхо Москвы вчера в 09:02
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
Происшествия
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Момент пуска противокорабельной ракеты армии Ирана по своему же военно-транспортному кораблю попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:13
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
РИА Новости 04:45
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
Vprognoze.ru вчера в 02:14
Общество
Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми
На портале государственных услуг появилась информация о том, какие семьи могут получать дополнительные выплаты для детей и что для этого необходимо сделать.
Evo-rus.com 04:15
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.
Sibnet Новости вчера в 05:00
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Общество
В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции
Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
ГТРК Липецк 08:32
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Происшествия
Калининградка надругалась над 24-летней девушкой
26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Общество
Какие новые выплаты получат семьи с детьми
3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе).
Пенза-Пресс 02:56
Наука
Годичные кольца деревьев помогли изучить засухи в бассейне Миссури
RuNews24.ru 02:04
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02