Экономика
ТК ЗвездаРоснефть приступила к бурению на проекте «Восток Ойл» в Арктике
Компания «Роснефть» начала бурение поисково-разведочных скважин на проекте «Восток Ойл» на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Роснефти Игорь Сечин.
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Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди
Утром в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:11
Общество
Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей
В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
Тюменская область сегодня 08:00
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
Территория новостей 07:46
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Авто
Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа
Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
CarsWeek.ru 07:05
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Общество
Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе
По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Гаджеты
Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире
Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Наука
Создан мягкий робот, бегающий как гепард
Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
News.ru 08:57
Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
Vprognoze.ru 02:52
Общество
Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
Москва 24 03:23
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Футбол
Московские клубы РПЛ не смогут провести оставшиеся матчи в столице
РПЛ и РФС намерены завершить чемпионат, следуя указаниям УЕФА, однако, для возобновления матчей нужно учесть много нюансов.
Metaratings 13:03
Экономика
На Кубани организациям из пострадавших отраслей в два раза снизят ставку налога по УСН
Власти Краснодарского края снизят в два раза ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций и предпринимателей, деятельность которых входит в перечень отраслей, пострадавших из-за распространения коронавируса, сообщил во вторник на заседании краевого оперативного штаба вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.
ТАСС 07:13
Шоу-бизнес
Давид Манукян сделал татуировку в честь Ольги Бузовой
Блогер Давид Манукян сделал татуировку, посвящённую своей возлюбленной, певице Ольге Бузовой.
ИА InterMedia 14:32
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40