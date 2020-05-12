Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ru08:35

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл»

Интерфакс08:18

Путин проводит встречу с главой «Роснефти»

РИА Новости06:52

Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

News.ru07:13

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

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«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъ07:01

Путин встретился с Сечиным

RT на русском07:17
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Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
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Резюмируя опубликованную информацию, журналисты подводят итог, что в общей сложности за год Турция потеряла сотню дорогостоящих беспилотников.
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Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

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Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
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Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
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Среди пермских вахтовиков из Якутии выявлены 20 носителей SARS-CoV-2

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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

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Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

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Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

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В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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