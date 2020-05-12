Экономика
ТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»
"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
Армия и оружие
Турция за год потеряла более половины своих дронов
Резюмируя опубликованную информацию, журналисты подводят итог, что в общей сложности за год Турция потеряла сотню дорогостоящих беспилотников.
Военное дело 04:33
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Российская газета 05:44
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Путешествия
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничения
Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Киноафиша России 05:42
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Шоу-бизнес
Дана Борисова извинилась за оскорбления перед Волочковой
Балерина же все заявления Борисовой опровергает, а неделю назад даже собралась подавать на Дану в суд за клевету.
RuNews24.ru 03:28
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики
Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Он был принят в первом чтении 12 мая.
News.ru 07:09
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли.
РИА Новости 07:03
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей
Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК вчера в 12:57
Политика
Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия
Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
Здоровье
Опять 99: на Кубани число коронавирусных больных продолжает расти
За минувшие сутки в Краснодарском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37