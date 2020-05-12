Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

REGNUM07:58

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ru08:35

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл»

Интерфакс08:18

«Роснефть» оценивает потенциал поставок нефти с «Восток Ойл» в 2024 году в 25 млн тонн

ТАСС09:59

«Роснефть» начала геологоразведку в рамках проекта «Восток Ойл»

Rambler News Service07:35

«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъ07:01

«Интер РАО» построит энергетическую инфраструктуру проекта «Восток Ойл»

Finam.Ru07:40
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Общество

Где в Тульской области заразились коронавирусом: карта на 10 мая

За сутки в Тульской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1795 человек (+89 новых случаев); за последнюю неделю в регионе оказались заражены более 500 человек.
Тульская пресса 10 мая в 04:26
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Происшествия

У офиса президента Украины подожгли шину

Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
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Общество

Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
РИА Новости 10:10
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Экономика

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Интерфакс вчера в 10:13
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Гаджеты

Apple скоро выпустит профессиональные наушники AirPods Studio

Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею.
Astera 05:04
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Общество

Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
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Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
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Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Путешествия

Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
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Общество

Власти назвали условия для получения новых выплат на детей

Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ – россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка.
Газета.Ru 05:52
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Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
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Здоровье

В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых

56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Шоу-бизнес

Тактаров рассказал, как помог Канделаки. Он советовал ей накачать попу

Спорт-Экспресс вчера в 13:37
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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