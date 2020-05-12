Экономика
ТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»
"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Где в Тульской области заразились коронавирусом: карта на 10 мая
За сутки в Тульской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1795 человек (+89 новых случаев); за последнюю неделю в регионе оказались заражены более 500 человек.
Тульская пресса 10 мая в 04:26
Происшествия
У офиса президента Украины подожгли шину
Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
Общество
Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
РИА Новости 10:10
Экономика
Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС
Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Интерфакс вчера в 10:13
Гаджеты
Apple скоро выпустит профессиональные наушники AirPods Studio
Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею.
Astera 05:04
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Путешествия
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
Общество
Власти назвали условия для получения новых выплат на детей
Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ – россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Здоровье
В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых
56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Шоу-бизнес
Тактаров рассказал, как помог Канделаки. Он советовал ей накачать попу
Спорт-Экспресс вчера в 13:37
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36