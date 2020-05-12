"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

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