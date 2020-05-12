Экономика
ТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»
"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru 06:50
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Экономика
На Кубани организациям из пострадавших отраслей в два раза снизят ставку налога по УСН
Власти Краснодарского края снизят в два раза ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций и предпринимателей, деятельность которых входит в перечень отраслей, пострадавших из-за распространения коронавируса, сообщил во вторник на заседании краевого оперативного штаба вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.
ТАСС 07:13
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах
Причиной возгорания могла стать неисправность ИВЛ. Из-за пожара из больницы эвакуировали 150 человек.
РИА Новости 05:37
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 08:01
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Общество
В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах
Чуть меньше трети всех заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян госпитализированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:09
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru вчера в 10:56
Хоккей
«Сочи» расторг контракт с Щитовым
«Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
LiveResult.Ru 10:30
Общество
Мясников назвал новую болезнь, порожденную коронавирусом
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал новое опасное заболевание, которое появилось из-за пандемии коронавируса.
Народные новости 09:18
Шоу-бизнес
Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
Актуальные Новости 03:51
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Согласно распоряжению правительства, семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Мир новостей 06:24
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Музыка
Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров
Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы.
Российская газета 06:12
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Единоборства
Олейник отстранён от боев UFC на полгода
Российский боец UFC Алексей Олейник не сможет принимать участие в ближайших турнирах промоушена. Олейник отстранён от боёв на 180 дней.
Metaratings 06:59
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Происшествия
Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена
У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
РБК 09:27
Кино
Okko покажет премьеру мультфильма «Викинг Вик»
Уже 12 мая зрители смогут посмотреть полнометражный мультфильм "Викинг Вик". Сюжет картины основан на мультсериале 70-х годов прошлого века.
Экономика сегодня 03:00
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Фигурное катание
На странице Щербаковой появилась информация об уходе от Тутберидзе
На странице фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что спортсменка покидает группу Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 04:15