Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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