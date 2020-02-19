При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Политика Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.

Политика FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Общество Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.

Политика Сурков уволен с должности помощника президента Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.

Общество Путин почтит память Собчака в Петербурге Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Общество Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.

Политика Шойгу и Хафтар обсудили обстановку в Ливии Шойгу и Хафтар отметили важную роль переговоров, которые прошли 13 января в Москве для нормализации обстановки в Ливии.

Экономика Российская экономика привлекла иностранцев Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Здоровье Перечислены новые полезные свойства картофеля Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.

Экономика Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.