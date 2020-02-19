Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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Игорь Сечин
При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%
— Игорь СечинФонтанка.Ру 04:21

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