Экономика
ТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%
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Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Политика
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Армия и оружие
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд.
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном
К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Политика
Сурков уволен с должности помощника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Происшествия
В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке
Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
Общество
Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество
Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Общество
Минтранс попросили запретить слушать музыку без наушников в транспорте
НАДЭП предложил запретить пассажирам включать видео и музыку без наушников.
Политика
Шойгу и Хафтар обсудили обстановку в Ливии
Шойгу и Хафтар отметили важную роль переговоров, которые прошли 13 января в Москве для нормализации обстановки в Ливии.
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Футбол
Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в матче с «ПСЖ»
Форвард Эрлинг Холанд чуть было не установил новый мировой рекорд в игре против «ПСЖ». Норвежцу не хватило всего 0,3 секунды.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.