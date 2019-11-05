Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ

Как сообщалось ранее, Минфин предлагает рассмотреть возможность введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) с целью компенсации выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского нефтяного месторождения, которое разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть».
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ПРАЙМ05 ноября в 10:27
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Футбол

Гендиректор «Зенита» Медведев: слухи по игрокам не комментируем

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Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
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