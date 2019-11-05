Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ
Как сообщалось ранее, Минфин предлагает рассмотреть возможность введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) с целью компенсации выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского нефтяного месторождения, которое разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть».
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Клановая экономика. За бизнес «Роснефти» и «Газпрома» придется платить «Сибуру»
ТюменьPRO05 ноября в 09:02
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Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Происшествия
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске госпитализируют
По данным МЧС, в результате происшествия пострадали пять человек.
News.ru 03:47
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Футбол
Венгер может возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию».
REGNUM вчера в 08:35
Политика
Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.
Газета.Ru 07:43
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Футбол
Рыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Спорт-Экспресс 05:16
Политика
В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» признался в крупном мошенничестве
Бывший заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве в особо крупном размере, заявила 7 ноября представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
REGNUM 07:47
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета вчера в 05:08
Транспорт
Готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет 81%
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" составляет 81%, проходит укладка третьего слоя покрытия, сообщил в четверг Николай Евтюхов, замгенерального директора по производству АО "ВАД", которое является подрядчиком строительства трассы.
ТАСС 03:59
Происшествия
Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело
Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Космос
Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на Луну
В Соединенных Штатах корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны, сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Российская газета 06:23
Футбол
Клуб Бекхэма планирует выкупить у «Зенита» Дриусси и Краневиттера
Вести.Ru вчера в 09:16
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Страна Советов on-line 03:52
Спорт
WADA одобрило нововведения во всемирный антидопинговый кодекс
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и исполком организации одобрил изменения и нововведения во всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты.
РИА Новости 04:36
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
Медведев назвал переход на цифровое телевещание успешным
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание.
Известия 05:38