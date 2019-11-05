Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ
Как сообщалось ранее, Минфин предлагает рассмотреть возможность введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) с целью компенсации выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского нефтяного месторождения, которое разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть».
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Клановая экономика. За бизнес «Роснефти» и «Газпрома» придется платить «Сибуру»
ТюменьPRO05 ноября в 09:02
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Здоровье
65 работников скорой помощи выразили недоверие главврачу БСМП
Часть сотрудников Станции скорой помощи Петрозаводска составили открытое заявление о недоверии главному врачу БСМП Алексею Хейфецу.
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Происшествия
В Перми охранник напал на журналистку во время съемок
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
Армия и оружие
Рамзану Кадырову показали новый чеченский броневик
Кадыров остался в целом доволен новым броневиком местной сборки под названием «Болат». Он отметив, что оа нуждается в доработке.
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Футбол
«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
«Лейпциг» набирает 9 очков и продолжает возглавлять квартет G. Первый матч между командами завершился победой немецкой команды со счетом 2:1. В следующем туре группового этапа ЛЧ сине-бело-голубые встретятся с «Лионом» 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Технологии
РЖД протестирует российскую мобильную операционную систему «Аврора»
Сотрудничество сторон направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы, - говорится в сообщении РЖД.
Политика
Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»
Против строительства газопровода выступает Украина, которая хочет сохранить транзит российского газа, а также Польша, страны Балтии и США.
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
Гаджеты
«Яндекс» прекратил продажи смартфона «Яндекс.Телефон»
В конце прошлого года Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства: В "Яндексе" настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать.
Общество
Коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции
Сегодня, 7 ноября, коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октября.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Экономика
Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group
Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%.
Финансы
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
Космос
Илон Маск назвал стоимость запуска космического корабля SpaceX Starship
Компания достигла определённого прогресса в повторном использовании частей ракет Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, но строящийся ею космический корабль Starship, как ожидается, должен быть ещё более пригодным для повторного использования.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Футбол
Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал свой гол в матче с «Локомотивом» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.