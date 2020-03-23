Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Роснефть» обозначила условия поставки нефти в Белоруссию

"Роснефть" заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя. Таким образом, речь идет о поставках нефти с премией $5 за тонну.
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