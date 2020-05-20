"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

Политика Зеленский назвал Украину бедной страной Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.

Политика Партия Порошенко прокомментировала «запись» его диалога с Байденом Объединение "Европейская солидарность", главой которого является бывший украинский президент Петр Порошенко, прокомментировало публикацию якобы диалога бывшего руководителя Белого дома Джо Байдена с экс-лидером Незалежной. 102

Наука В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир» Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 1,2K

Футбол «Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.

Происшествия Полиция раскрыла схему банды, ворующей дорогие детали с каршеринговых авто Преступники делали все очень просто: брали в аренду машину, везли ее к себе в гараж и скручивали отдельные дорогие детали.

Общество Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 461

Кино Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности» Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона.

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". 154

Авто Skoda остановила поставки Octavia Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей. 8

Космос Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале. 8

Общество В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы. 561