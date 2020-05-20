Общество

ТАССТАСС«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
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«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

ТАСС06:16

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за новости о ЧОПе и венесуэльских активах

Znak.com06:58

«Роснефть» подала в суд на РБК

Коммерсантъ06:45

Заявление РБК в связи с иском «Роснефти»

РБК06:22

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле

News.ru07:00

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о передаче активов в Венесуэле рязанскому ЧОПу

Дождь05:58

РБК еще не получал иск Роснефти

Эхо Москвы07:31
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Зеленский назвал Украину бедной страной

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
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Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Политика

Партия Порошенко прокомментировала «запись» его диалога с Байденом

Объединение "Европейская солидарность", главой которого является бывший украинский президент Петр Порошенко, прокомментировало публикацию якобы диалога бывшего руководителя Белого дома Джо Байдена с экс-лидером Незалежной.
Народные новости 04:29
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Наука

В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир»

Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.
TV BRICS вчера в 11:14
Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
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В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы

Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
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Технологии

В России началось эскизное проектирование спутниковой системы

AstroNews.ru 06:57
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Политика

Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу

Политик надеется, что они не понадобятся Киеву. Владимир Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу.
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Наука

Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности

N+1 вчера в 13:04
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Здоровье

Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
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Футбол

«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ

Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
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Полиция раскрыла схему банды, ворующей дорогие детали с каршеринговых авто

Преступники делали все очень просто: брали в аренду машину, везли ее к себе в гараж и скручивали отдельные дорогие детали.
Ридус 07:18
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53
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Общество

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Армия и оружие

Опубликовано видео полёта бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем

В сети появилось видео планового полёта двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря, передаёт телеканал «Звезда».
Аргументы и Факты 01:30
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Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона.
News.ru 04:57
Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
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Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
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Авто

Skoda остановила поставки Octavia

Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
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Энергетика

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
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Игры

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six

Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 17 мая в 15:13
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Космос

Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска

Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
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Гаджеты

Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s.
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Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

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Футбол

Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами

Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник вчера в 15:19
Общество

Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса

За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:37
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