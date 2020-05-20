Общество
ТАСС«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
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Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
РИА Новости 07:06
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
Политика
Партия Порошенко прокомментировала «запись» его диалога с Байденом
Объединение "Европейская солидарность", главой которого является бывший украинский президент Петр Порошенко, прокомментировало публикацию якобы диалога бывшего руководителя Белого дома Джо Байдена с экс-лидером Незалежной.
Народные новости 04:29
Наука
В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир»
Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.
TV BRICS вчера в 11:14
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Здоровье
В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы
Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
Технологии
В России началось эскизное проектирование спутниковой системы
AstroNews.ru 06:57
Политика
Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу
Политик надеется, что они не понадобятся Киеву. Владимир Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу.
Piter.tv 06:00
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
N+1 вчера в 13:04
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Футбол
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 02:47
Происшествия
Полиция раскрыла схему банды, ворующей дорогие детали с каршеринговых авто
Преступники делали все очень просто: брали в аренду машину, везли ее к себе в гараж и скручивали отдельные дорогие детали.
Ридус 07:18
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53
Общество
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем
В сети появилось видео планового полёта двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря, передаёт телеканал «Звезда».
Аргументы и Факты 01:30
Кино
Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона.
News.ru 04:57
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Авто
Skoda остановила поставки Octavia
Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru 18 мая в 11:39
Энергетика
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 17 мая в 15:13
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Гаджеты
Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s
Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s.
UfacityNews.ru вчера в 16:25
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник вчера в 15:19
Общество
Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса
За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:37