"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

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