Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

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