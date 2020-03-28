Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.
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