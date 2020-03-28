Экономика
ТАСС«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.
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Баскетбол
Единая Лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона
Единая Лига ВТБ досрочно завершила прерванный из-за коронавируса сезон, говорится на сайте соревнований.
Музыка
Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню
Экономика
Банк «Уралсиб» ввел вклад «Пока вы дома»
Банк "Уралсиб" с 27 марта ввел вклад "Пока вы дома".
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Грузинский министр: страна находится на грани полномасштабной эпидемии
Опасность превращения эпидемии в неуправляемый процесс озвучил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе, 29 марта сообщает Газета.ru.
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Игры
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
Армия и оружие
Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями
Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый клип
Политика
Грузия не пропустила россиян, желающих выехать из Армении
Грузия не пропустила через свою территорию российских граждан, желающих выехать на родину из Армении сухопутным путем.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Игры
Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту.
Футбол
Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Авто
Обновленный Renault Kaptur сертифицирован в России
Напомним, нынешний Renault Kaptur продается в России с 1,6-литровым 114-сильным и 2,0-литровым 143-сильным «атмосферниками» по цене от 945 000 рублей.
Происшествия
При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
Политика
Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США
Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Футбол
Гол Милевского помог «Динамо-Брест» обыграть «Слуцк»
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.