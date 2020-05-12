Экономика
Rambler News Service«Роснефть» оценила потенциал поставок с проекта «Восток Ойл»
Объём поставок нефти на рынок с проекта «Роснефти» «Восток Ойл» оценивается в 25 млн тонн в 2024 году, 50 млн тонн – в 2027 году и до 115 млн тонн – к 2030 году, говорится в сообщении «Роснефти». Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре
Вести.Ruвчера в 08:35
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество
Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми
Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия вчера в 10:51
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Авто
Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая
В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
За рулем Кубань вчера в 03:20
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений
По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.
Тульская пресса вчера в 12:51
Здоровье
За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11 мая в 09:03
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru 11 мая в 06:52
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Кино
Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Известия вчера в 07:13
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:13
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Общество
«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку астронавта к МКС
RT на русском вчера в 16:32
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире
Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса.
МИР 24 вчера в 23:24
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
В Кузбассе за сутки утонули двое детей
Сибдепо 02:10
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди
Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна.
RuNews24.ru вчера в 01:58
Общество
На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12