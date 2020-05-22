Экономика
Форпост Северо-Запад«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».
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Футбол
Почеттино рассказал о забавной истории с Моуринью
Газета.Ru 17:30
Общество
Беглов заявил о неготовности Петербурга к снятию ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии коронавируса заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в северной столице нет.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Зарегистрирован один летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Телепорт 19 мая в 04:36
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News 10:27
Общество
В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357
Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
РИА Новости 16:25
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Игры
В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно
Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
Игромания.ру 14:28
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Происшествия
При пожаре в больнице Татарстана погибли два человека
Коммерсантъ 17:23
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи
По меньшей мере два человека выжили при крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ пакистанского города Карачи.
РБК 14:55
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Общество
В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
Общество
Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»
Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат 17:46
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Авто
Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов рублей
Итальянская студия Italdesign представила улучшенную версию суперкара Nissan GT-R, стоимость которой составляет примерно 78 миллионов рублей.
Дни24 20 мая в 05:25
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия
Сожитель забил до смерти мать пятерых детей в Петербурге
Пятый канал 13:51
Армия и оружие
Турция захватила кусок греческой земли
Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).
Lenta.ru 14:30
Космос
Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями «Роскосмоса»
Компания SpaceX модифицировала пилотируемый корабль Crew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса, сообщил в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.
РИА Новости 16:08
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом
Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:04
Политика
У США и Германии могут быть тайные договоренности
Между США и ФРГ может существовать тайная договоренность касательно судьбы американского ядерного оружия. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Вечерний курьер вчера в 11:32