Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Общество Беглов заявил о неготовности Петербурга к снятию ограничений Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии коронавируса заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в северной столице нет. 307

Общество С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг. 900

Экономика Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии. 5

Общество В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357 Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев. 46

Единоборства Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар. 1

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 1

Игры В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими. 1

Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 283

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 472

Общество Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак» Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 479

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 71

Армия и оружие Турция захватила кусок греческой земли Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).

Космос Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями «Роскосмоса» Компания SpaceX модифицировала пилотируемый корабль Crew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса, сообщил в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман. 4