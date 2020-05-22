Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

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