Экономика
Форпост Северо-Запад«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ruвчера в 11:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Армия и оружие
В Ливии уничтожены уже 9 российских ЗРПК «Панцирь-С»
Avia.pro вчера в 23:35
Армия и оружие
Судьба «Каракурта»: распределена первая партия малых ракетных кораблей
Малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт» разделят между флотами.
Известия 20 мая в 17:01
Армия и оружие
Россия выведет на орбиту новый спутник для предупреждения о пусках ракет
Воздушно-космические силы России планируют 22 мая вывести на орбиту четвёртый по счёту аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
News.ru 19 мая в 13:25
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник вчера в 09:19
Общество
Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев
Российская газета 02:51
Армия и оружие
Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт
Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru вчера в 04:28
Армия и оружие
Новый русский «морской монстр» удивил американцев
Американцы опасаются, что новый экраноплан поступит в эксплуатацию уже в этом году и будет способен принять на борт 9 т груза при массе 50 тонн.
Аргументы недели 19 мая в 11:58
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Музыка
Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 01:20
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат 19 мая в 14:34
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Киберспорт
DayZ стала временно бесплатной в Steam
CyberSport.ru вчера в 17:28
Спорт
В июне к Borderlands 3 выпустят дополнение Bounty of Blood: A Fistful of Redemption
В Bounty of Blood: A Fistful of Redemption игрокам предстоит отправиться на планету Геенна и сразиться с изгоями, разъезжающими на диких тварях.
Игромания.ру вчера в 13:02
Армия и оружие
Эксперты нашли у ракеты «Булава» преимущество над аналогом США
Отклонение от цели в 50% запусков R-30 составляло до 350 метров, что давало преимущество аналогу из США — Трайдент II, которая и летит дальше, и бьёт точнее.
HotGeo вчера в 07:08
Армия и оружие
Корабли США прибыли в Арктику с антироссийской операцией
Соединенные Штаты начали проведение операции FONOTOP в Арктике, направленной против Российской Федерации.
Discover24 02:35
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 19 мая в 07:27
Наука
Прародину коренных американцев обнаружили у Байкала
Ученые из Института изучения истории человечества общества имени Макса Планка обнаружили корни первых американцев на юге Сибири.
МедиаПоток вчера в 11:01
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru вчера в 07:54
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1
Ранее стало известно, что глобальная версия EMUI 10.1 придет на смартфоны Huawei P30, Mate 30, Mate 20, Mate Xs, Honor 20, Honor V20/View20 и Honor V30 Pro.
Megaobzor.com вчера в 14:56
Здоровье
В Костромской области еще заболели коронавирусом 11 человек
Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в регионе опасный вирус COVID-19 обнаружен у 527 человек.
ГТРК Кострома вчера в 02:05
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Игромания.ру вчера в 11:55
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке
В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00