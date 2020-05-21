с чего всё началось

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Армия и оружие Россия выведет на орбиту новый спутник для предупреждения о пусках ракет Воздушно-космические силы России планируют 22 мая вывести на орбиту четвёртый по счёту аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Армия и оружие Новый русский «морской монстр» удивил американцев Американцы опасаются, что новый экраноплан поступит в эксплуатацию уже в этом году и будет способен принять на борт 9 т груза при массе 50 тонн. 2K

Экономика России предрекли череду карантинов до 2021 года Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. 357

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 416

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 55

Спорт В июне к Borderlands 3 выпустят дополнение Bounty of Blood: A Fistful of Redemption В Bounty of Blood: A Fistful of Redemption игрокам предстоит отправиться на планету Геенна и сразиться с изгоями, разъезжающими на диких тварях.

Армия и оружие Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор». 77

Наука Прародину коренных американцев обнаружили у Байкала Ученые из Института изучения истории человечества общества имени Макса Планка обнаружили корни первых американцев на юге Сибири. 72

Культура Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.

Общество В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 711