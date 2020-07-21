Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Политика
Мишустин впервые выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Общество
Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов
Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 13:44
Наука
Одну из теорий вымирания неандертальцев опровергли ученые из Италии
Полученные результаты позволяют утверждать, что на вымирание неандертальцев не могли повлиять погодные условия.
Live24 02:02
Общество
Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store
Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
CyberSport.ru 20 июля в 16:34
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Футбол
Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»
Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин не попал в заявку клуба французской Лиги 1 «Монако» на контрольный матч с бельгийским «Стандардом».
RT на русском 05:44
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться.
РИА Новости 02:16
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы все гонщики «Формулы-1» встали на одно колено
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что пытается убедить гонщиков "Формулы-1" преклонить колено в знак борьбы с расизмом.
Газета.Ru 20 июля в 20:17
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 20 июля в 21:00
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Общество
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде, штат Орегон.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
Jaguar сына экс-чиновника Петербурга эвакуировали за наглую парковку
Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 июля 2020, 12:13 — REGNUM Дорогостоящую иномарку 27-летнего сына бывшего чиновника Выборгского района эвакуировали на штрафстоянку, после того как водитель оставил машину рядом с Морским Никольским собором в Кронштадте.
REGNUM 05:13
Наука
Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
Lenta.ru вчера в 11:49
Экономика
Депутаты поддержали выплаты работающим с коронавирусом медикам
Депутаты Саратовской областной думы на заседании 22 июля внесли изменения в параметры региональной казны.
Регион 64 05:55
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Путешествия
Россиянам заплатят до 15 тысяч рублей за покупку турпутевок по стране
Предполагается, что покупатели путевок на отечественные курорты смогут получить назад до 15 тысяч рублей из уплаченной суммы.
Инфо24 03:49
Общество
Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву
Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
Интерфакс - Россия 01:27
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в официанты в Лондоне
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
ToDay News Ufa вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news вчера в 08:37
Футбол
Экс-форварда «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах
Экс-нападающий "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья был обвинён в сексуальных домогательствах.
Soccer.ru 05:42